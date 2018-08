Auch die Kinder der britischen Königsfamilie müssen sich an die Etikette halten! Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) kommen langsam in das Alter, in dem auch sie ihrer Oma die Ehre erweisen müssen. Wenn Queen Elizabeth II. (92) einen Raum betritt oder verlässt, muss das nämlich ausnahmslos jeder tun. Männer verbeugen sich dann, Frauen knicksen. Die Tochter von Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) hat da noch ein bisschen Zeit – aber für George wird es langsam ernst!

