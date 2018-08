Jetzt hat Jennifer Aniston (49) genug! Ein paar harte Monate liegen hinter der Schauspielerin – im Februar gaben die Beauty und ihr Ex Justin Theroux (46) nach über zwei gemeinsamen Ehejahren ihr Liebesaus bekannt. Seitdem wurde der "Girl on the Train"-Darsteller häufiger mit jüngeren Frauen gesichtet – Gerüchten zufolge soll Jen das ziemlich mitgenommen haben. Nun stellte die aber klar: Die Trennung nimmt sie gar nicht so sehr mit, wie alle behaupten!

Im Interview mit dem Magazin Instyle sprach sie jetzt Klartext: "Bei allem Respekt, mein Herz ist nicht gebrochen!" Jen sei auch nicht tieftraurig darüber, wie alles mit Justin gelaufen ist. Die vielen Geschichten, die derzeit kursieren, gingen der 49-Jährigen mittlerweile ziemlich auf die Nerven. Jeder behaupte, er wisse, wie es ihr geht, dabei sei das Meiste davon einfach ausgedacht, erklärte das Leinwandgesicht.

Neben diesem Statement spricht auch Jennifers aktuelles Datingverhalten Bände: Sie soll gerade stolze zwei Verehrer haben und sich auch mit beiden treffen! Glaubt ihr, dass sie wirklich nicht leidet? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Jennifer Aniston und Justin Theroux in L.A. 2017

Rich Fury/Getty Images Jennifer Aniston bei einer Veranstaltung in Hollywood, Juni 2018

Rich Fury/Getty Images Jennifer Aniston bei einer Veranstaltung in Malibu, Juni 2018

