Charlie Sheen (52) hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der einstige Two and a half Men-Star machte in den vergangenen Jahren immer wieder Schlagzeilen, meistens negative – sei es wegen sexueller Belästigung, Drogen- oder Alkohol-Missbrauchs oder zuletzt wegen seiner HIV-Erkrankung. Sein turbulentes Privatleben hat sich offenbar auch auf seine Karriere ausgewirkt: Da die Schauspiel-Jobs in letzter Zeit offenbar ausblieben, steht Sheen nun kurz vor der Pleite und kann keinen Unterhalt mehr für seine Kinder bezahlen.

Dem People Magazine sollen offizielle Gerichtsakten vorliegen, in denen der Womanizer beteuert, dass er nicht in der Lage sei, Unterhalt für seine vier Kinder zu leisten. Er habe keine festen Engagements mehr bekommen und sei daher auf einer "schwarzen Liste" der Unterhaltungsindustrie gelandet. Die Einnahmen des Schauspielers sollen sich immens reduziert haben. Das Dokument soll auch eine Auflistung von Sheens offenen Schulden beinhalten.

Charlie Sheen ist Vater von insgesamt fünf Kindern. Seine älteste Tochter Cassandra Jade Estevez (33) ist längst erwachsen, die vier übrigen Kids muss er finanziell unterstützen. Mit seiner Exfrau Denise Richards (47), von der er sich 2006 nach vier gemeinsamen Jahren trennte, bekam er zwei Töchter: Sam (14) und Lola (13). Zwei Jahre später heiratete er Brooke Mueller (40). Aus dieser Ehe gingen die Zwillinge Max (9) und Bob (9) hervor. Bisher ist nicht bekannt, ob der 52-Jährige die Zahlungen tatsächlich einstellen darf.

TIBRINA HOBSON/AFP/Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Jason Merritt/Getty Images Denise Richards, Schauspielerin

Valerie Macon/Getty Images Brooke Mueller, Schauspielerin

