Hat sie so kurz nach der Trennung schon einen Neuen? Vor wenigen Tagen wurde bekannt: Harry Styles (24) und Camille Rowe (28) sollen wieder getrennte Wege gehen. Zwar hatte das Paar seine Liebe nie offiziell bestätigt, zahlreiche Paparazzi erwischten die beiden aber immer wieder bei romantischen Dates. Nach einem Jahr sollen der Ex-One Direction-Sänger und das Victoria's Secret-Model nun aber Schluss gemacht haben. Jetzt sorgt ein irres Gerücht zudem für Furore: Camille soll schon wieder einen neuen Lover haben – und zwar niemand Geringeren als Alexander Skarsgard (41)!

Eine dem Model nahestehende Quelle soll gegenüber The Sun nun verraten haben: Die beiden, die sich Anfang des Jahres bei einem Shooting kennengelernt hatten, daten sich schon seit einigen Wochen! "Am Anfang waren sie nur Freunde, aber als die Beziehung mit Harry in die Brüche ging, kamen sie sich immer näher." Dennoch wolle es das Paar langsam angehen und alles auf sich zukommen lassen. Ganz unproblematisch ist die Konstellation des jungen Glücks nämlich nicht.

Mit Alexander turtelt Camille ausgerechnet mit dem Ex ihrer guten Freundin Alexa Chung (34). Als wäre das aber noch nicht kompliziert genug, ist es genau die auch gewesen, die damals Harry und Camille miteinander bekannt gemacht haben soll. Ob sich da etwa ein neues Liebes-Drama anbahnt, was meint ihr?

Instagram / harrydailyupdates Camille Rowe und Harry Styles in einem Restaurant in Los Angeles

Anzeige

WENN Camille Rowe bei der Victoria's Secret Fashionshow im November 2016

Anzeige

Christopher Peterson/Splash News Alexander Skarsgard und Alexa Chung

Anzeige

Glaubt ihr, es kommt zum Streit zwischen Camille und Alexa? Ja, ganz sicher! Nein, die zwei sind erwachsen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de