Auch vor Anna Maria Damm (22) und ihrem Töchterchen Eliana macht das ABBA-Fieber keinen Halt. Mit "Mamma Mia! Here we go again" läuft seit wenigen Wochen die Fortsetzung des Musical-Hits von vor zehn Jahren in den Kinos. Kein Wunder, dass der Mamma Mia-Hype da auch Einzug in den Alltag von YouTuberin Anna und ihrer kleinen Prinzessin findet. Ein Instagram-Clip zeigt das Mädels-Duo jetzt bei einer süßen Gute-Laune-Performance: Zu den Klängen von ABBAs Nummer-eins-Hit starten sie mit Karacho in den Tag!

