Jetzt ist Bibi Heinicke (25) schon in der 32. Schwangerschaftswoche angekommen! Die YouTuberin und ihr Verlobter Julian Claßen (25) erwarten ihr erstes Kind. Lange dauert es nicht mehr – ihr Sohnemann hat jetzt schon kaum noch Platz. Und so sind seine Tritte mittlerweile nicht mehr so gut zu sehen – aber umso deutlicher zu spüren: Bibi könnte deshalb unter Atemnot leiden. Kein Wunder, schließlich wiegt der kleine Kerl jetzt wahrscheinlich schon um die zwei Kilo. Bei seinem aktuellen Entwicklungsstand müssten seine Hoden jetzt von der Bauchhöhle in seinen Hodensack wandern.

