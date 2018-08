Es war die Schocknachricht im vergangenen Monat: Am 10. Juli verunglückte Hollywood-Schnuckel George Clooney (57) bei einem Verkehrsunfall mit seinem Motorroller und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. In diesen schweren Stunden war eine Person immer an seiner Seite – seine Frau Amal (40). Jetzt, mehr als drei Wochen nach dem Horrorunfall, hatte das Paar wieder mehr Zeit füreinander: George und Amal entspannten bei einem gemütlichen Date!

Sie genossen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen: Wie People berichtete, besuchte das Paar am Freitag das Restaurant Il Gatto Nero am Comer See. Total entspannt und gut gelaunt verließen die beiden unter Blitzlichtgewitter der Paparazzi das Lokal. Die Menschenrechtlerin verzauberte an diesem Abend in einem schwarz-weiß gemusterten Kleid – ihr Gatte setzte auf lässige Eleganz und trug einen schwarzen Anzug.

Doch in wenigen Wochen könnte es noch mal unangenehm für den "Ocean's Eleven"-Darsteller werden. Sollte es zu einem Prozess kommen, müsse der 57-Jährige vor einem italienischen Gericht aussagen. Dem Unfallverursacher drohe dabei so einiges: Laut Polizeiberichten sei von einer Geld- bis hin zu einer Gefängnisstrafe alles möglich.

MEGA George und Amal Clooney am Comer See 2018

MEGA George und Amal Clooney in Italien 2018

Splash News George Clooney auf Sardinien, 2018

