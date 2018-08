Harsche Kritik an Herzogin Meghan (37)! In den vergangenen Wochen musste die Ehefrau von Prinz Harry (33) jede Menge Gegenwind verkraften. Ihr eigener Vater Thomas Markle (74) und ihre Halbschwester Samantha Grant teilten immer wieder öffentlich gegen die ehemalige Schauspielerin aus. Jetzt äußerte sich ein Mann, der lange für die britische Königsfamilie gearbeitet hat: Prinzessin Dianas (✝36) ehemaliger Butler Paul Burrell (60) lässt kein gutes Haar an Meghan!

Paul war 21 Jahre Bediensteter der Royals – nach Dianas Tod 1997 verlor er allerdings seinen Posten. Die aktuellen Geschehnisse scheint der 60-Jährige aber dennoch zu verfolgen. Im Interview mit der "Yahoo!"-Newssendung The Royal Box lästerte er nun über die neue Herzogin. Meghan habe durch die Hochzeit mit Harry "die Rolle ihres Lebens ergattert", urteilte Paul in dem Gespräch. Der Ex-Suits-Star habe schon immer berühmt werden wollen, das habe sie nun erreicht. "Aber ich denke auch: 'Sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn manchmal ist es nicht so, wie es scheint'", mahnte der ehemalige Diener Meghan zur Vorsicht. Denn diese schlimme Erfahrung habe auch Lady Di machen müssen.

Auch beim Thema Familienplanung hielt Paul mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Er glaube, dass die amerikanische Schönheit im ersten Jahr nach der Trauung ihr erstes Kind erwarten werde – schließlich sei sie schon 37. "Die Zeit schreitet voran und Harry will eine Familie. Ich denke, Meghan hat nicht mehr viel Zeit", ist sich der Brite sicher.

Jimmy Rainford - Pool/Getty Images Herzogin Meghan in Dublin

Getty Images Europe Lady Dianas ehemaliger Butler Paul Burrell

WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan auf einer Ausstellung in London

