Ein Mitglied der britischen Königsfamilie steht derzeit unter besonders strenger Beobachtung: Herzogin Meghan (37). Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) muss auch der einstige Suits-Star sich an die royalen Gepflogenheiten halten. Doch damit scheint sie sich ab und an etwas schwer zu tun, wie zahlreiche kleine Fauxpas beweisen. Doch auch hierfür weiß die Krone eine Lösung – und hält Meghan bewusst auf Distanz zu den Journalisten.

Das behauptete nun jedenfalls Royal-Reporter Richard Palmer via Twitter: "Wir werden jetzt noch mehr von ihr ferngehalten, als noch vor der Hochzeit. So können wir nicht hören, was sie sagt." Ob die Queen (92) so versucht, Meghan indirekt zum Schweigen zu bringen? Wohl eher nicht. "Ich glaube, es geht dabei darum, ihr Halt zu geben", vermutet Palmer. So könne die Ex-Schauspielerin sich langsam an die ständige Beobachtung gewöhnen, ohne sich die ganze Zeit darum zu sorgen, etwas Falsches zu sagen.

Schließlich ist Meghan seit der Eheschließung mit Harry und ihrer damit einhergehenden offiziellen Ernennung zur Herzogin von Sussex zu verbaler Zurückhaltung verpflichtet – vor allem dann, wenn es um heikle politische Themen geht. Schon vor Kurzem sorgte die US-Amerikanerin für hitzige Diskussionen, indem sie sich positiv über die Lockerung des strikten Abtreibungsgesetztes in Irland äußerte.

