Kylie Jenner (20) will jede Sekunde mit ihrer kleinen Maus verbringen. Mit der Geburt ihres Töchterchens Stormi Webster änderte sich das Leben der Kosmetikunternehmerin Schlag auf Schlag. Immer wieder teilt der Realitystar süße Schnappschüsse von sich und seinem Nachwuchs im Netz. Trotzdem machten zuletzt fiese Gerüchte die Runde, die Influencerin hätte keine Lust auf lästiges Windelwechseln und ständiges Babygeschrei. Dass an den Behauptungen aber nichts dran sei, betont jetzt eine Insiderin, die es wissen muss: Kris Jenner (62) schwärmt in den höchsten Tönen von den Mamaqualitäten ihrer Tochter!

Gegenüber Us Weekly verriet die 62-Jährige, mehr als glücklich über den Babyboom im Hause Kardashian-Jenner zu sein. Sie genieße es sehr, ihren Töchtern dabei zuzusehen, wie sie in ihrer Mutterrolle aufblühen. Besonders Kylie – ihre Jüngste – würde sie im Umgang mit ihrer Prinzessin immer wieder begeistern. "Ich schaue sie an und die Art, wie sie mit Stormi umgeht und sich um sie sorgt: Sie geht nirgends ohne sie hin", verriet Kris. Kylie sei eine besonders ausgeglichene Mami – viel ruhiger, als sie selbst je war.

Während Kurven-Queen Kim (37) mit Töchterchen Chicago bereits zum dritten Mal Mama wurde, war die Erfahrung für ihre Schwester Khloe (34) neu. Trotzdem sei auch die 34-Jährige einfach toll, was den Umgang mit ihrem Mini-Me angehe. "Ich habe gewusst, dass sie einfach großartig sein würde. Sie war schon immer diejenige, die stets alles zu Hause hatte und sich um die Kinder von anderen kümmerte", schwärmte das stolze Familienoberhaupt.

Xavier Collin/IPA/Splash News Kris Jenner

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Tochter Stormi Webster

Instagram / kimkardashian Kim und Khloe Kardashian mit ihren Töchtern True und Chicago

