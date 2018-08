Es war eine ganz besondere Ehrung für Toni Kroos (28). Der Fußballstar von Real Madrid wurde wegen seiner herausragenden sportlichen Leistungen zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2018 gewählt. Er erhielt 185 Stimmen und setzte sich so mit 39 bzw. 38 Stimmen Vorsprung gegen Freiburgs Stürmer Nils Petersen und Schalkes Abwehr-Chef Naldo durch. Mit rührenden Worten wendet er sich jetzt an seine Fans.

"Danke an meine Familie, an alle, die mich unterstützten, meine Teamkollegen und natürlich an alle, die für mich gestimmt haben", schreibt Toni auf Instagram. Das Bild zeigt ihn im Mai nach dem Gewinn seines vierten UEFA Champions League-Titels mit seiner Frau Jessica (30), der zweijährigen Tochter Amelie und dem fast fünfjährigen Sohn Leon. Nicht nur der gebürtige Greifswalder ist glücklich über die Auszeichnung, auch seine Follower loben ihn. "Super Saison gespielt. Mehr als verdient", meint ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: "Du hast eine so wunderschöne Familie."

Dass dem 28-Jährigen seine Familie alles bedeutet, bewies er jüngst mit einem Tattoo. Zum zweiten Geburtstag seiner kleinen Prinzessin verewigte Toni das Gesicht von Töchterchen Amelie auf seinem Unterarm.

David Ramos/Getty Images Toni Kroos und Christiano Ronaldo, Real-Madrid-Spieler

Michael Steele/Getty Images Marco Reus, Toni Kroos, Mario Gomez und Sami Khedira bei der WM 2018

Instagram / toni.kr8s Fußballer Toni Kross mit Frau Jessica und den Kindern Leon und Amelie

