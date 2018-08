Sie macht wieder die roten Teppiche unsicher! Am 19. Juni kehrte Schauspielerin Eva Longoria (43) dem Rampenlicht erst einmal den Rücken, denn: Ihr allererstes Baby erblickte das Licht der Welt. Sechs Wochen nach der Geburt enthüllte sie das Gesicht ihres Santiago Enrique Bastón auf einem Magazincover. Jetzt hüpft die Neu-Mama endlich zurück ins Blitzlichtgewitter – und dieses Red-Carpet-Comeback kann sich wirklich sehen lassen!

Schauplatz von Evas Debütauftritt als frischgebackene Mutter: die Premiere ihres brandneuen Streifens "Dog Days" in Century City, Kalifornien. In einem weißen Blazer-Kleid heizt die Brünette tierisch ein. Mit Megaausschnitt und schön viel Bein setzt die 43-Jährige ihre Reize gekonnt in Szene. Babypfunde? Davon fehlt jede Spur. Auch hinsichtlich ihrer Ausstrahlung ist nichts von Erschöpfung oder schlaflosen Nächten zu spüren.

Evas überzeugende Rückkehr in ihren Arbeitsalltag verwundert nicht: Bereits drei Wochen nach der Ankunft ihres Söhnchens stand ein Foto-Shooting auf dem Plan. Da haben der Filmstar und sein Ehemann José Antonio Bastón (50) anscheinend ein ausgezeichnetes System für die Baby-Wache ausgeklügelt.

HOLA! USA Santiago Enrique Bastón und Eva Longoria auf dem Cover von HOLA! USA

Instagram / evalongoria Eva Longoria und Santiago Enrique Bastón

Instagram / evalongoria Fotograf Bernardo Doral und Eva Longoria

