Nachdem sie erst kürzlich den ersten Geburtstag ihrer Tochter Jesslynn feierte, stand nun der B-Day von Estavana Polman an. Zur Feier ihres 26. Ehrentages bekam die niederländische Handballerin die schönste Überraschung, die sie sich vermutlich hätte vorstellen können: Ihr Zwillingsbruder Dario feierte mit seiner Schwester ihren gemeinsamen großen Tag. Vor Freude teilte sie diesen schönen Moment im Netz mit ihren Fans.

"Happy Birthday an meine bessere Hälfte", betitelte die hübsche Blondine ein aktuelles Foto auf Instagram und versah es zusätzlich mit dem Hashtag #twins (zu Deutsch: Zwillinge). Auf dem Schnappschuss hält sie ihren Bruder im Arm und sieht sichtlich zufrieden aus. Besonders was ihr Lächeln angeht, können die beiden definitiv nicht abstreiten, Zwillinge zu sein. Und auch der Karriereweg der Polmans lässt keine Zweifel an ihrer Verwandtschaft offen: Ihr Bruder Dario spielt bei der niederländischen Handball-Nationalmannschaft.

Auch ihr Schatz Rafael van der Vaart (35) gratulierte seiner zehn Jahre jüngeren Freundin auf seinen Social-Media-Profilen. "Alles Gute zum Geburtstag an meine große Liebe", schwärmte der Fußballer unter einem Bild, auf dem er seine Liebste Estavana (26) auf den Kopf küsst. Seit zwei Jahren sind die beiden inzwischen ein Paar und glückliche Eltern ihrer gemeinsamen Tochter.

JAVIER SORIANO / Staff / Getty Images Estavana Polman bei den Olympischen Spielen 2016

Anzeige

WENN Rafael van der Vaart und Estavana Polman bei einer After-Party in Berlin

Anzeige

Instagram / estavana Estavana Polman mit Töchterchen Jesslynn van der Vaart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de