Kindersegen im Hause Bellisario-Adams: Nach zwei Jahren Ehe steht Patrick J. Adams (36) und seiner Liebsten Troian Bellisario (32) nun ein ganz neuer Lebensabschnitt bevor. Schon lange wurde gemunkelt, ob das verliebte Schauspielerpärchen womöglich schon bald ein Kind erwarte. Schließlich wurde die Pretty Little Liars-Darstellerin vor wenigen Monaten mit einer auffälligen Wölbung am Bauch gesichtet. Nun wurden die Spekulationen endlich bestätigt: Troian und Patrick bekommen laut Insider-Informationen ihr erstes Kind!

Diese frohe Botschaft verkündete zumindest eine Quelle von E! Online. Könnte die 32-Jährige vielleicht sogar bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (37) schwanger gewesen sein? Eigentlich hat sich durch ihr langes, cremefarbenes Kleid kaum ein Babybauch abgezeichnet. Trotzdem wäre es laut der Seite durchaus möglich, dass sie sich bereits in einer der ersten Schwangerschaftswochen befunden hat. Und auch ihre Bewunderer ließen seit dem Mai nicht davon ab, dass die beiden schon bald zu dritt sein könnten.

Nun dürften also die ständigen Mutmaßungen der Fans ein Ende finden. Schließlich waren diese sich noch während der TV-Ausstrahlung der Trauung sicher: Die Frau des Suits-Stars hat definitiv ein kleines Bäuchlein. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde das Paar mit Glückwünschen überhäuft – offensichtlich zu Recht! Wann es letztendlich so weit ist, dass Troian und Patrick ihr Würmchen endlich in den Armen halten können, steht allerdings noch in den Sternen.

Instagram / rickehoffman Rick Hoffman (rechts) mit den "Suits"-Stars und Troian Bellisario (Mitte)

Astrid Stawiarz / Freier Fotograf Patrick Bellisario und Troian Bellisario im Januar 2016 bei einer Veranstaltung in New York

Ian West - WPA Pool/Getty Images Patrick J. Adams und Troian Bellisario bei der Royal-Hochzeit in Windsor

