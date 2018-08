Da konnte sich Lavinia Wollny (18) wohl auf einen Satz heiße Ohren einstellen! Die Tochter der Kultmutter Silvia Wollny (53) hatte einen großen Wunsch: Sie wollte den Führerschein machen. Doch ohne Fleiß keinen Preis. Ihre Mama organisierte ihr einen Aushilfsjob bei einem Freund der Familie in einem Baumarkt. Aber schon am zweiten Tag tauchte der Teenie dort nicht mehr auf. Als Silvia ihren Nachwuchs zur Rede stellte, eskalierte die Situation komplett.

In der neuesten Folge der Reality-TV-Show "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" flogen jetzt die Fetzen. Die Einstellung der während der Dreharbeiten noch 17-Jährigen ging der Sängerin gehörig gegen den Strich: "Die wusste, dass sie heute wieder arbeiten sollte. Hör mal, die Alte zwiebelt nicht mehr sauber [...] Lavinia, jeder fängt mal klein an und muss Jobs machen, die man nicht mag. Du musst dich hocharbeiten", erzürnte sich die elffache Mutter, als sie von den Schwänzereien von Lavinia hörte. Von Einsicht fehlte bei dem Großfamiliennachwuchs aber an allen Enden: "Es geht mir mega auf die Nerven, dass mir jeder vorschreibt, was ich machen soll. Ich werde bald 18 und dann mich jeder mal. Dann kann ich machen, was ich will."

Doch lange hielt der Streit der beiden Powerfrauen nicht an. Als sie eine Nacht darüber geschlafen hatte, sah die Sache schon ganz anders aus. Lavinia entschuldigte sich bei der 53-Jährigen und besorgte sich einen eigenen Job: "Ich gehe jetzt mit einer Freundin Flyer verteilen. Da gibt es nicht so viel Geld, aber das ist etwas, was ich selber machen will." Das wurde akzeptiert und mit einer Umarmung der Streithennen besiegelt.

