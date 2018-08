Seit Februar gehen sie getrennte Wege. Steht nun – sechs Monate später – eine Liebes-Reunion zwischen Justin Theroux (47) und Jennifer Aniston (49) an? Mehr als zweieinhalb Jahre waren die beiden Hollywood-Schauspieler miteinander verheiratet. Nach ihrem Beziehungsaus wurde Justin immer häufiger mit jüngeren Frauen gesichtet, vor allem über eine Beziehung mit Schauspielkollegin Emma Stone (29) gab es Spekulationen. Das Jennifer mit beinahe 50 Jahren noch immer mit der jüngeren Damenwelt mithalten kann, bewies sie nun mit heißen Pics für ein Magazin. Und Justin soll darauf total abgefahren sein.

Wie ein Insider gegenüber Hollywoodlife erzählte, kamen bei dem "The Leftovers"-Darsteller beim Anblick der Bilder alte Gefühle hoch. "Er hat alle Fotos gesehen und ist regelrecht ins Schwärmen geraten", meinte der Promi-Experte. Auf den Bildern posiert die "Friends"-Darstellerin lasziv in einem Porsche und ist in sexy Outfits vor der Skyline von Los Angeles zu sehen.

Bei derart heißen Schnappschüssen dürfte sich die Anzahl der männlichen Bewunderer von Jen sicher weiter erhöhen. Laut US Weekly sollen ein prominenter Unternehmer aus der Technik-Branche und ein Filmproduzent, mit dem die Schauspielerin kürzlich zusammenarbeitete, großes Interesse an der Leinwand-Beauty haben.

Jamie McCarthy / Getty Images Jennifer Aniston bei der Office Christmas Party 2016 in New York

RK / Photo Image Press / Splash News Jennifer Aniston, Schauspielerin

Gabriel Bouys/ Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston

