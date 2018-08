Das Sommerhaus der Stars findet am Montagabend seinen Höhepunkt. Über sechs Wochen kämpften die Promipaare um Micaela Schäfer (34) und Co. erbittert um den Sieg der dritten Staffel. Es wurde gestritten, geweint und auch getrunken, was das Zeug hält. Doch nur vier Teams konnten sich am Ende ins Finale retten. Elke (51) und Frank Fussbroich (50), Patricia Blanco (47) und Nico Gollnick (28), Shawne Fielding (49) und Patrick Schöpf (49) sind neben Uwe (48) und Iris Abel (50) noch im Rennen – aber wer kann am Ende tatsächlich gewinnen?

Nur knapp konnte sich das Bauer sucht Frau-Ehepaar in die letzte Runde der Trash-Show retten. Nach einem spannenden Battle setzte sich das Duo in der vergangenen Folge gegen Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24), bekannt aus der Kuppelshow Love Island, durch. Ob sie diesen Warnschuss für die nötige Motivation zum finalen Kampf nutzen können? Schwierig wird das Battle vermutlich vor allem gegen Patricia Blanco und ihren Nico. Das Pärchen gehörte in den vergangenen Spielen schon einige Male zu den Spitzenreitern.

Bei Model Shawne und ihrem Liebsten Patrick scheint der Sommerhaus-Sieg schon vor der Ausstrahlung in etwas weitere Ferne gerückt zu sein. Der mangelnde Ehrgeiz der Blondine bringt den Schweizer in einem Teaser zur Final-Folge derart in Rage, dass er seiner Freundin sogar die Tränen in die Augen treibt. Harmonischer geht es da bei den Fussbroichs zu. Die Eheleute aus Köln haben mit Julian und Stephie zwar ihre letzten Verbündeten verloren, dafür halten Frank und Elke umso mehr als Paar zusammen. Jetzt seid ihr gefragt: Welches Promi-Couple wird "Das Sommerhaus der Stars" gewinnen? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

MG RTL D Uwe und Iris Abel, "Das Sommerhaus der Stars"-Paar

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Patrick Schöpf und Shawne Fielding mit Uwe und Iris Abel

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Shawne Fielding und Patrick Schöpf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de