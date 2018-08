Mitte Mai brachte Annemarie Carpendale (40) ihr erstes Kind auf die Welt. Was eigentlich ein Grund zur Freude ist, geht in dem Fall der Moderatorin aber mit fiesen Anfeindungen einher. Die Neu-Mama wird dafür kritisiert, schon wieder rank und schlank zu sein. Gott sei Dank kann sie auf ihren Göttergatten Wayne (41) zählen. Mit einem Muffin bewaffnet spricht er auf Instagram ein Machtwort. "Und jetzt mal an alle, die meinen, dass man sich nach der Geburt nur noch im Kartoffelsack zeigen darf: Also ICH habe mein Schwangerschaftsfett noch."

