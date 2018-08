Es war wohl die Liebesüberraschung der vergangenen Monate. Nick Jonas (25) und Priyanka Chopra (36) turteln schon eine ganze Weile miteinander, hielten ihre Romanze aber lange geheim. Vor knapp drei Monate machten sie ihre Beziehung dann offiziell. Wenig später folgte auch schon die Verlobung der zwei Turteltauben. Am 36. Geburtstag seiner Liebsten fiel der Sänger vor ihr auf die Knie und machte ihr einen Antrag. Nun präsentierte die Schauspielerin erstmals ihren wunderschönen Verlobungsring.

Beim Anblick dieses funkelnden Schmuckstücks musste Priyanka bestimmt nicht lange überlegen. Auf einem Instagram-Schnappschuss, den die indische Beauty zusammen mit ihrer Kollegin Raveena Tandon (43) aufnahm, hält sie den Klunker ganz beiläufig in die Kamera. Den Arm um den Hals ihrer Freundin gelegt, ist ihr Diamant, der seit Kurzem ihren Finger ziert, kaum zu übersehen – ein echter Hingucker. Das ist dann wohl auch endgültig ihre Bestätigung der erfreulichen Hochzeitspläne mit ihrem Schatz. Bisher hüllten sich die beiden bezüglich ihrer Verlobung noch in Schweigen.

Laut People stammt der Ring aus der Produktion des bekannten Juweliers Tiffany & Co. Es handelt sich um einen Diamenten in Kissenschliff mit kleinen Seitensteinen. Der Bräutigam in spe soll für den Kauf des Klunkers damals das Geschäft sperren lassen haben, um sich ganz in Ruhe nach dem perfekten Exemplar für seine Zukünftige umzuschauen.

SUJIT JAISWAL/AFP/Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei einer Verlobungsgparty in Indien

Instagram / officialraveenatandon Priyanka Chopra und Raveena Tandon, Schauspielerinnen

Frazer Harrison / Getty Images Nick Jonas bei den Golden Globe Awards 2018

