So sexy ist Modelmama Bonnie Strange (32)! Am 21. Mai dieses Jahres brachte die Moderatorin ihre Tochter Goldie gesund und munter zur Welt. Seitdem postet die "Quellen des Lebens"-Schauspielerin immer wieder niedliche Schnappschüsse mit ihrer Prinzessin. Goldies Gesicht hält sie zum Schutz ihrer Privatsphäre allerdings immer verdeckt. Nun setzte sich Bonnie endlich mal wieder selbst in Szene und präsentierte ihren umwerfenden After-Baby-Body!

Auf einem aktuellen Instagram-Bild zeigt sich die beliebte Blondine fast splitterfasernackt – lediglich das Unterteil eines roten Bikinis ziert ihren Körper. Mit einem angedeuteten Lächeln guckt Bonnie in die Linse der Kamera und verschränkt die Arme vor der unverhüllten Brust. Von ihren Babypfunden fehlt auf der Momentaufnahme jede Spur. Stattdessen fallen ihre femininen Kurven ins Auge, die die Sommerfigur der "Richtig Nice"-Interpretin super in Szene setzen.

Doch hinter ihrem flachen Bauch steckt auch harte Arbeit. Bereits wenige Wochen nach der Geburt trainierte das Model seine Kilos beim Sport ab. Doch nicht deswegen, sondern für ihre weiblichen Rundungen lieben die Fans Bonnie. Schließlich erhielt sie bereits über 70.300 Likes (Stand: 15. August 2018) auf die Aufnahme! Unter dem Foto schwärmte eine Followerin: "Jetzt hast du die richtigen Kurven. Goldie hat ihre Mama vergoldet!"

