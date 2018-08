Sie hatten das gleiche Reiseziel! Lady Gaga (32) und ihr Verlobter Christian Carino gönnten sich Anfang des Monats eine Auszeit, und zwar ganz weit weg vom Trubel in Hollywood. Die Musikerin und der Agent urlaubten in einem Luxus-Resort auf Tetiaroa, einer Insel im Süden des Pazifischen Ozeans. Klein ist die Welt, dürfte sich die 32-Jährige während einer Strandparty gedacht haben, denn dort lief sie Fürstin Charlène (40) von Monaco und ihrer Tochter Gabriella (3) in die Arme!

Fotografen erwischten Stefani Germanotta, wie Lady Gaga mit bürgerlichem Namen heißt, und Charlène im Resort The Brando bei einem traditionellen Fest. Ob sich die beiden vorher schon einmal begegnet waren, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall umarmten und unterhielten sich die Musikerin und die Ehefrau von Fürst Albert (60) herzlich, fast wie alte Bekannte. Laut Informationen von Daily Mail sollen die Erwachsenen mit dem Mädchen ausgelassen im Mondlicht getanzt haben.

Albert und Charlène waren passend zum Anlass ganz leger gekleidet. Der 60-Jährige hatte ein lockeres und buntes Hawaiihemd an. Seine Gattin wählte ein blaues, bodenlanges und schulterfreies Kleid. Die feiernde Truppe posierte am Ende sogar gemeinsam mit Lady Gaga, ihrem Liebsten, weiteren Gästen der Anlage und vielen Tänzern für ein Erinnerungsfoto.

MEGA Fürstin Charlène und Lady Gaga

MEGA Lady Gaga und Fürstin Charlène in der Südsee

Pascal Le Segretain/Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit Gabriella und Jacques beim Nationalfeiertag in Monaco

