Am Donnerstag hatte eine Nachricht die Fans von Pascal Kappés in Sorge versetzt: Das Social-Media-Profil des Berlin - Tag & Nacht-Stars war plötzlich aus dem Netz verschwunden. Statt der gewohnten Schnappschüsse des Schauspielers erwartete seine Community eine Fehlermeldung. Nur wenige Stunden später stellte seine vermeintliche neue Freundin Lea Marie klar, dass Pascal nicht selbst hinter dieser Lösch-Aktion stecke, sondern gehackt wurde. Jetzt meldete sich der Cyberangreifer selbst zu Wort: Er will den Account verscherbeln!

In der Instagram-Story des Kanals, zu dem sich der Unbekannte unerlaubt Zugriff verschafft hatte, tauchte Donnerstagnacht eine Nachricht auf: "Dieser Account steht zum Verkauf", ist dort noch immer zu lesen. Der Hacker könne demnach von Interessenten auf Englisch oder Türkisch kontaktiert werden – auch die Biografie ist aktuell in türkischer Sprache verfasst. Wer hinter der ganzen Aktion steckt, ist bisher aber nicht bekannt.

Nachdem sich bereits seine angebliche neue Partnerin zu dem Vorfall geäußert hatte, nutzte nun auch Pascal das Netz, um sich bei seinen Followern zu melden: "Leute, mein Instagram-Profil wurde gehackt, nicht von mir gelöscht, würde ich niemals tun", erklärte das TV-Gesicht. Zudem hatte er eine Bitte an seine Anhänger: "Versucht, das Ganze mal in eurer Insta-Story weiterzuteilen, weil da hängen Existenzen dran."

