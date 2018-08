Große Sorge bei den Fans von Daniela Katzenberger (31): Was ist nur mit der sympathischen TV-Blondine los? Die Katze gilt seit jeher als ungeschlagene Powerfrau, die sich nicht unterkriegen lässt. In letzter Zeit bereitete ihrer Netz-Community allerdings so manches Foto der Ludwigshafenerin etwas Kopfschmerzen: Dani wirkt auf einigen Selfies müde und abgeschlagen. Laut ihr fehlte nur die Schminke – doch nun musste sie sogar einen Autogrammtermin spontan platzen lassen.

"Ihr Lieben, ich bin leider krank – es tut mir sehr leid", schrieb die Mama von Sophia Cordalis (2) und Ehefrau von Lucas Cordalis (51) auf Instagram. Ihre Fans hatten sich schon darauf gefreut, ihr Idol am Samstag endlich hautnah beim Start der TOGGO-Tour in München zu erleben und dort vielleicht sogar Fragen stellen oder ein Autogramm absahnen zu können. Doch daraus wird nun leider nichts, wie Daniela schweren Herzens verriet: "Gesundheit geht nun einmal vor." Ein Trostpflästerchen für die enttäuschen Fans wird es aber noch geben – ihnen versprach sie: "Ich melde mich, wenn ich weiß, wann ich die Autogrammstunde nachholen kann."

Aber was fehlt dem TV-Sternchen? Ein Schnappschuss vom Freitag zeigt, wie sie sichtlich schlapp in der Badewanne liegt. Details verriet Dani leider nicht – und die Kommentarfunktion auf Instagram ist deaktiviert. Bis die Katze ein Gesundheits-Update liefert, müssen ihre Follower weiter ausharren. Immerhin können sie ihr auf Facebook gute Besserung wünschen: Dort wird die Katze zurzeit mit Herz-Emojis überschüttet.

WENN.com Daniela Katzenberger auf Mallorca

Instagram / Danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Geschäftsfrau

P. Hoffmann/ Wenn.com Daniela Katzenberger bei der LASCANA Fashion Show in Berlin

