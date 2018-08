Thomas Markle Sr. (74) platzt der Kragen – mal wieder. In den vergangenen Monaten musste seine Tochter Herzogin Meghan (37) immer wieder verbale Attacken ihres Vaters einstecken. Auch mit seiner Meinung über die royale Familie hielt der Amerikaner nicht hinterm Berg. Der pensionierte Kameramann nutze jede Gelegenheit, um seinem Ärger über das Verhalten der ehemaligen Schauspieler Luft zu machen. Sein aktueller Ausbruch galt aber dieses Mal nicht Meghan: Thomas verteidigte sich selbst!

In einem Interview mit The Mail on Sunday feuerte Thomas gegen seine Kritiker und die Vorwürfe, er sei Alkoholiker und machte klar, dass er mit seinem bescheidenden Leben in Mexiko zufrieden sei. "Ich bin nicht der 'verrückte, schelmische Papa, der in einer Baracke in Mexiko lebt, Bier trinkt und Sachen von McDonald's ist'", platzte es aus dem 74-Jährigen heraus. Seit seines Herzinfarktes habe er rund 18 Kilo verloren, esse viel Fisch und Gemüse und trinke nur gelegentlich ein Glas Rotwein zum Abendessen. Sharon Osbourne (65) soll ihn zuletzt öffentlich als Alkoholiker abgestempelt haben.

Thomas nahm in dem Gespräch aber auch erneut Bezug auf seine berühmte Tochter – die wegen seiner ständigen Plaudereien mit der Presse sogar schon den Kontakt abgebrochen haben soll. Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) hätten sich Meghan und er sehr nahe gestanden. Nun wolle er nur noch eine Sache: sein altes Leben zurück.

