Kim Kardashian (37) war nur 72 Tage mit Basketballspieler Kris Humphries (33) verheiratet, aber der fette Eheklunker an ihrem Ringfinger begleitete sie währenddessen auf Schritt und Tritt. Ein großes Problem, lernte sie doch in der Zeit ihren jetzigen Ehemann Kanye West (41) kennen. Zwar war der Reality-Star damals noch nicht in den Rapper verliebt, er aber ganz öffentlich in Kim. Um seine Gefühle nicht zu verletzen, versteckte sie das Zeichen ihrer Liebesverbindung zu ihrem Ehemann vor dem Musiker.

Das berichtete Kim vor Kurzem in einem Radio-Interview in der Show Big Boy’s Neighborhood. Sie habe mit Kanye und einigen Bekannten nach einer Preisverleihung zusammen in einem Restaurant gegessen und sich mit dem "All Mine"-Interpreten unterhalten. "Ich fuchtele mit den Händen, wenn ich spreche, und dann sah ich, wie er meinen Ring angestarrt hat und plötzlich sah er so aus, als sei sein Herz gebrochen. Also setzte ich mich für den Rest des Dinners auf meine Hand und benutzte nur die andere beim Reden", erinnerte sie sich.

Kanye hatte 2012 schon den Song "Theraflu" veröffentlicht, in dem er seine Liebe zu seiner späteren Ehefrau besungen hatte, bevor sie sich überhaupt kannten. Dort heißt es: "Ich gebe zu, ich habe mich in Kim verliebt, als sie ihn traf. Es ist okay, Babygirl, mach' dein Ding, Glück gehabt, dass ich Jay nicht bat, ihn aus dem Team zu werfen." BFF Jay-Z (48) war nämlich damals Besitzer des Basketballteams New Jersey Nets, für das Kris einst gespielt hatte. Was haltet ihr von Kims Geste?

MEGA Kim Kardashian und Kanye West an Kylie Jenners 21. Geburtstag

Anzeige

Mark Thompson / Getty Images Kris Humphries und Kim Kardashian

Anzeige

Splash News Kanye West, Rapper und Designer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de