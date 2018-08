Das ging aber fix! Hana Nitsches (32) Welt steht momentan Kopf – sie und ihr Verlobter Chris Welch sind am Wochenende zum ersten Mal Eltern geworden. In der Nacht von Freitag auf Samstag erblickte ihr Töchterchen nach nervenaufreibenden Stunden endlich das Licht der Welt. Nach nicht mal einem Tag im Krankenhaus ging es jetzt schon für das Mama-Tochter-Gespann nach Hause – und dort warteten zwei neugierige Mitbewohner auf das neuste Familienmitglied.

Trotz mehrstündiger Geburt und Mama-Alltag lässt es sich Hana nicht nehmen, ihre Fans weiterhin auf den neuesten Stand zu halten. So gab sie jetzt sogar einen intimen Moment in ihrer Instagram-Story preis. Mit ihrem Mädchen im Arm liegt die Neu-Mama im Bett. In der kuscheligen Runde mit am Start: Hanas Vierbeiner Ivy und Herman-Charlie, die dem Duo offensichtlich gar nicht mehr von der Seite weichen. "Ich bin so froh, dass die Hündchen ihr Geschwisterchen so akzeptieren. Ich bin wirklich dankbar, eine so tolle, kleine Familie zu haben", schrieb die 32-Jährige zu ihrem gemütlichen Clip.

Hana scheut sich allerdings nicht davor, auch die Schattenseiten des Mutterseins anzusprechen. Nur wenige Augenblicke nach der Entbindung zeigte sich das Model im Netz ganz uneitel mit aufgedunsenem Bauch und Inkontinenz-Windel. Eines behält sie allerdings noch für sich: Der Name ihrer Tochter ist noch topsecret...

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und das Händchen ihrer Tochter

Instagram / hananitsche Hana Nitsche mit ihren Hunden Ivy und Herman-Charlie

Instagram / hananitsche Hana Nitsche einen Tag nach der Geburt ihres Kindes

