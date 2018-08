Nick Jonas (25) und Priyanka Chopra (36) haben es endlich offiziell gemacht: die Turteltauben sind verlobt! Mit einem süßen Pärchenfoto verkündete das Paar die Neuigkeiten nun im Netz. Die begeisterten Fans überschlugen sich in den Kommentaren darunter förmlich mit Glückwünschen – Nicks Familie ließ damit ebenfalls nicht lange auf sich warten: Joe Jonas (29) und seine Sophie Turner (22) gratulierten den Frischverlobten jetzt mit rührenden Zeilen!

Beide posteten ihre Botschaften nun via Instagram. "Ich könnte mich nicht mehr für meinen Bruder freuen. Willkommen in der Familie Priyanka, wir lieben dich!", grüßte Joe die Verliebten. Auch Sophie zeigte sich restlos begeistert: "Wow. Zuerst werde ich mit so einem unglaublichen Schwager gesegnet und jetzt mit einer Schwägerin, die innen wie außen wunderschön ist!"

Welcher Jonas Brother wohl zuerst heiraten wird? Bereits im vergangenen Oktober machte Joe seiner Sophie einen romantischen Antrag – mit den Hochzeitsvorbereitungen wollen sie aber noch warten, bis die finale Folge von Game of Thrones im Kasten ist, da die Beauty eine der Hauptrollen in der Erfolgsshow spielt. Ihre Brautjungfer hat sie schon auserwählt: Serienkollegin und BFF Maisie Williams (21)!

Newslions Media / MEGA Priyanka Chopra und Nick Jonas in Mumbai, August 2018

MEGA Joe Jonas und Sophie Turner in New York, August 2018

