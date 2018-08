Avicii (✝28) wird auch nach seinem Tod noch geehrt! Vor vier Monaten nahm der Musiker sich das Leben und erschütterte damit seine Fans weltweit. Mit Songs wie "Wake Me Up" und "Addicted To You" prägte der erfolgreiche DJ die Klubmusikszene und wurde dafür im Jahr 2014 mit gleich zwei Echos ausgezeichnet. Nun gewann er einen weiteren Preis: Tim Bergling alias Avicii wurde posthum für seinen Song "Without You" ausgezeichnet!

Laut dem Onlinemagazin Billboard wurde Tim der schwedische Rockbjörnen Award für den besten Track des Jahres verliehen! Den Pokal nahm Aviciis Vater Klas Bergling entgegen und hielt zu diesem Anlass eine bewegende Rede: "Ich möchte mich für die unglaubliche Anteilnahme bedanken, die ihr für Tim und seine Musik zeigt. Die Fans, die Kirchen, die Schulen, auf Festivals und viele mehr." Er konnte die Ausmaße kaum fassen: "Es war beinahe unbegreiflich und es hat die Herzen unserer gesamten Familie während dieser schweren Zeit gewärmt."

"Without You" gehörte zu den letzten Songs, die Tim mit der EP "Avīci" im August 2017 veröffentlichte. Für seine Fans gibt es aber gute Nachrichten: Bald soll ein weiteres Album des Weltstars erscheinen, dass mit einer Auswahl seiner bisher unveröffentlichten Titeln bestückt sein wird!

KAB/RTN/MPI/Capital Pictures / MEGA Tim Bergling vor einem Konzert in Los Angeles

KAB/RTN/MPI/Capital Pictures / MEGA Avicii bei einem Konzert in Las Vegas

KAB/RTN/MPI/Capital Pictures / MEGA DJ Avicii alias Tim Bergling, 2011

