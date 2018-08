Wird Johannes Haller (30) das Bedürfnis nach Harmonie etwa zum Verhängnis? In der heutigen Sendung kippt die bislang gute Stimmung zwischen den zwölf Promi-Mitbewohnern in der Promi Big Brother-WG gewaltig. Vor allem zwei Ladys sorgen für mächtig Aufruhr im Container: die elffache Mama Silvia Wollny (53) und die werdende Mama Sophia Vegas (30). Letztere hatte mit ihrer Schwangerschaftsbeichte am Samstagabend für Unmut beim Wollny-Oberhaupt gesorgt. Doch zwei Streithähne sind offenbar nicht genug: Jetzt mischt auch der ehemalige Rosenboy Johannes mit.

"Für alle, die daran nicht beteiligt sind, ist es total beschissen", lamentierte der blonde Sunnyboy gegenüber der Ex von Rotlichtlegende Bert Wollersheim (67). Die Vorstellung einer Versöhnung könne er jedoch knicken, machte die Wahlamerikanerin ihm unmissverständlich klar, als sie das Gespräch mit ihm suchte. "Dass er jetzt denkt, er sei der Obergockel! What the fuck, wer ist er?", lauteten ihre Worte. Auch Johannes machte seinem Ärger Luft: "Wie respektlos sie sich mir gegenüber verhält. Als wäre ich ein kleiner Junge", empörte er sich. Sophias Verhalten sei absolut "menschenverachtend".

Offenbar sieht sich der 30-Jährige gefangen zwischen zwei Stühlen. Dabei sei ihm so sehr an einem idyllischen Zusammenleben gelegen. Mit lieben Worten versuchte er schließlich, die Situation zu retten. "Ich mag dich und ich habe die Silvia total in mein Herz geschlossen. Ich möchte mich für niemanden entschieden müssen", brachte er sein Dilemma auf den Punkt.

SAT.1/Marc Rehbeck Sophia Vegas Wollersheim, "Promi Big Brother"-Kandidatin

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Patrick Hoffmann/WENN.com; Mathis Wienand/ Getty Images Silvia Wollny und Sophia Vegas

