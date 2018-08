Hatte Kanye West (41) da etwa die Schlappen seiner Frau an? Der Musiker und seine Liebste Kim Kardashian (37) waren am Wochenende auf einer besonders aufwendigen Hochzeit eingeladen: Rapper-Kollege 2 Chainz (40) und seine Frau Kesha Ward gaben sich zum zweiten Mal das Jawort. Während Kim gewohnt sexy auftauchte, sorgte Kanye wohl für den Fashion-Fail des Abends: Er kam in Schlappen, die offensichtlich mehrere Nummern zu klein waren!

Als wären die grauen Hausschuhe – mit Klettverschluss und farblich passenden Socken – an sich nicht schon die falsche Wahl für eine edle Hochzeit gewesen, legte Kanye aber tatsächlich noch einen drauf: Seine Schuhe waren einfach viel zu klein. Seine Fersen ragten auf beiden Seiten mehrere Zentimeter über die Schuhsohle. Dieser Look sah fast danach aus, als hätte sich der Dreifach-Papa am Schuhschrank seiner Frau bedient. Dabei sollten die Schlappen doch eigentlich perfekt passen. Immerhin gehören die Luxus-Treter zu seiner eigenen Kollektion – und kosten schlappe 150 Dollar pro Paar. Vielleicht musste es aber auch einfach besonders schnell gehen. Denn das Hemd unter seinem Anzug hatte Kanye offenbar vergessen.

Dabei wäre diese Trauung doch der perfekte Anlass gewesen, sich mal so richtig rauszuputzen. 2 Chainz und Kesha haben bei ihrem zweiten schönsten Tag im Leben nämlich keine Kosten und Mühen gescheut. Selbst ein ausgewachsener Tiger stand den beiden am Traualtar bei.

