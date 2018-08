Rätselraten bei den Fans von Hana Nitsche (32). Das ehemalige GNTM-Model brachte am 18. August ihr erstes Kind zur Welt. Mama und Töchterchen durften schon einen Tag nach ihrem "Kennenlernen" das Krankenhaus verlassen. Im Kinderwagen fuhr die frischgebackene Mutter ihren ganzen Stolz bereits in der Nachbarschaft spazieren und auch ihre Chihuahuas Ivy und Herman durften ihr "Geschwisterchen" schon begrüßen. Doch ganz plötzlich tauchte ein Video auf Hanas Social-Media-Kanal auf, das sie erneut im Krankenhaus zeigt. Müssen sich ihre Follower etwa Sorgen machen?

Via Instagram-Story durften die Fans der Beauty an Hanas erneutem Klinikaufenthalt teilhaben: Die Beauty liegt in einem Krankenbett, im linken Arm ein Venen-Katheter. Am Zeigefinger der rechten Hand befindet sich zusätzlich ein Sensor, der pink leuchtet. Dazu schreibt Hana: "E.T. nach Hause telefonieren." Vermutlich erinnert sie die strahlende Kuppe an den Science-Fiction-Streifen "E.T. – Der Außerirdische", nach dem genau dieser Spruch des gleichnamigen Aliens zum Kultzitat wurde. Auch in dem Kinoklassiker bringt der liebenswerte Außerirdische seinen Finger zum Glühen.

Ernsthafte Sorgen sind also wohl nicht angebracht, wenn Hana solche Scherze macht. Das lässt auch der Rest ihrer Nachricht vermuten: "Mama ist zurück im Krankenhaus, aber schaut mal, ich habe all diese coolen, glänzenden Dinge bekommen." Da die brünette Schönheit bislang sehr offen mit den unglamourösen Seiten des Mutterseins umgegangen ist, wird es sicher nicht mehr lange dauern, bis sie selbst berichtet, warum sie noch einmal das Hospitalbett hüten musste.

