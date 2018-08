Mittlerweile hat man als Follower das Gefühl, Daniela Katzenberger (31) schon fast persönlich zu kennen. Immer wieder gibt die Kult-Blondine auf ihren Social-Media-Kanälen lustige und zuckersüße Einblicke in ihren Familienalltag. Außerdem scheut sie sich nicht davor, auch mal ernstere Themen anzusprechen und mit ihren Fans zu bequatschen. So wie jetzt, als aufmerksame User entdeckt haben, dass Danielas Pool eingezäunt ist.

Die Katze wohnt seit Längerem mit ihrem Liebsten Lucas Cordalis (51) und Töchterchen Sophia (3) auf Mallorca. Die Kleine ist mittlerweile drei Jahre alt und macht im Eiltempo den Familiengarten unsicher. Damit dem Wildfang dabei nichts passiert, geht die 31-Jährige lieber auf Nummer sicher. Auf einem aktuellen Pic, das Daniela jetzt auf Instagram postete, sieht man im Hintergrund, dass um den Pool ein niedriger Zaun aufgestellt ist. Dieses Detail entgeht auch den Fans nicht – sie loben Dani für diese Entscheidung. Erst vor wenigen Monaten war die zweijährige Tochter von Ex-Skistar Bode Miller (40) und seiner Frau Morgan in einem Pool ertrunken.

Kurz nach Veröffentlichung des Posts meldete sie sich dann sogar selbst in den Kommentaren zu der Thematik zu Wort: "Ja, das war uns sehr wichtig. Es geht so schnell, dass was passiert ist." Eine Lösung, die wohl besonders Sophia gefallen dürfte, denn so kann sie hemmungslos herumtollen, ohne dass sie dem Wasser zu nahe kommt.

Instagram / danielakatzenberger Der Poolzaun von Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia mit ihrem Magazin "Daniela"

