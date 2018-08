Jeremy Geffen arbeitete mit den ganz Großen im Showbusiness! Sowohl Popstar Britney Spears (36) als auch Rapper P. Diddy (48) und Eminems (45) Crew D12 gehörten zu seinen prominenten Klienten – für die ist heute ein ganz besonders trauriger Tag, denn sie müssen Abschied nehmen von dem kalifornischen Musikagenten: Am Donnerstagmorgen wurde er im Alter von nur 40 Jahren tot in Beverly Hills aufgefunden. Jeremy starb wohl an einer Überdosis.

Wie Daily Mail und andere Medien berichteten, wurde der Erfolgsgarant der Superstars am Donnerstagmorgen tot in seinem Badezimmer in Beverly Hills aufgefunden. Gegen 5 Uhr morgens soll ein Freund die Sanitäter gerufen haben – jegliche Hilfe kam jedoch zu spät. Der 40-Jährige wurde nur wenige Minuten später für tot erklärt. Die Todesursache sei zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber allem Anschein nach soll eine Überdosis Schuld gewesen sein.

Für Britney und Co. dürfte der Verlust des Musikunternehmers ein herber Schlag sein. Seine gute Menschenkenntnis und sein Feingefühl bescherten ihm in der Vergangenheit nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch Freundschaften. So zählte etwa TV-Star Scott Disick (35) zu einem seiner Kumpels. "Jeremy war immer so stolz darauf, Singer-Songwritern zu helfen und ihnen das zu ermöglichen, was sie verdient haben", verriet ein Bekannter des Verstorbenen gegenüber The Blast.

Nicholas Hunt/Getty Images P. Diddy bei der Pre-Grammy-Gala in New York

Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia Rapper Eminem 2018 in Kalifornien

DJDM/WENN.com Scott Disick in einem Nachtclub in Las Vegas



