Planen Reality-TV-Königin Kim Kardashian (37) und Rapper Kanye West (41) eine Großfamilie? Nach den natürlichen Geburten von Tochter Nori (5) und Sohn Saint (2) wurde das Ehepaar mithilfe einer Leihmutter Eltern von Tochter Chicago. Da Kim wegen eines Loches in der Plazenta verbluten könnte, wenn sie erneut schwanger wird, entschieden sich die Megastars für diese Art des Kindersegens. Jetzt verriet die Beauty, ob sie so das Babyquartett vollmachen möchte.

In einem Interview mit E! News plauderte die Schönheit über die Möglichkeit eines vierten Kindes via Leihmutter. Diese Gerüchte halten sich schließlich hartnäckig! "Ich weiß nicht, ich habe das auch gelesen. Aber das stimmte alles nicht", berichtete die Dreifachmutter. Ein Geschwisterchen für ihre Rasselbande schließe sie allerdings nicht kategorisch aus: "Ich habe darüber immer offen gesprochen, also... ich weiß einfach nicht. Bald beginnt Staffel 16 unserer Show Keeping up with the Kardashians, wenn ich also noch ein bisschen drüber nachgedacht habe und es dann tatsächlich passiert, dann werdet ihr das definitiv in der Sendung sehen." Momentan sei aber kein weiteres Töchterchen oder Söhnchen in Planung.

Zur Zeit ist das Haus aber auch voll. Ihre Schwestern Kylie Jenner (21) und Khloe Kardashian (34) brachten beide erst vor Kurzem ihre ersten Töchter zur Welt. Denkt ihr, Kim wird noch einmal Mutter? Stimmt ab!

MEGA Kim Kardashian und Kanye West in South Beach, Miami

Instagram / Kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

Instagram / khloekardashian Khloe und Kim Kardashian mit Kylie und Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

