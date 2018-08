Gibt sie ihm eine letzte Chance? Zwischen Herzogin Meghan (37) und ihrem Vater Thomas Markle Sr. (74) kriselt es derzeit enorm. Ihr Papa hat immer wieder für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, unter anderem hetzte er gegen das britische Königshaus. Jetzt gibt es allerdings eine Kehrtwende: Anstelle fieser Schimpftiraden auf die angeheiratete Familie seiner Tochter, will er das Kriegsbeil begraben. Er bettelt geradezu um ein Treffen mit Meghan.

Wie ein Freund des 74-Jährigen The Express erzählte, möchte sich Thomas bei Meghan und Prinz Harry (33) persönlich für die unüberlegten Aussagen entschuldigen. Sein größter Wunsch sei aber ein anderer, verriet die Quelle: "Mehr als alles auf der Welt wünscht er sich, seine Tochter noch einmal in den Arm zu nehmen und zu sagen, wie sehr er sie liebt." Er hoffe jetzt darauf, dass die Herzogin von Sussex und ihr Ehemann auf seinen Wunsch eingehen, wenn sie in diesem Jahr der US-Westküste königliche Besuche abstatten.

An der Funkstille zwischen Meghan und ihrem Papa soll aber nicht die Neu-Adlige, sondern der ehemalige Lichttechniker selbst schuld sein. Ein Insider berichtete Mitte August der Daily Mail, dass Thomas sich nicht bemüht habe, sich jemals bei ihr zu melden. Angeblich sei der Vater der 37-Jährigen zu sehr damit beschäftigt, Interviews zu geben.

Adrian Dennis / AFP / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Tim Stewart / Splash News Meghan und Thomas Markle Sr. in jungen Jahren

John Rainford/WENN, WENN.com Herzogin Meghan und Vater Thomas Markle Sr.

