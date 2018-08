Seit März dieses Jahres reist Justin Timberlake (37) mit seiner "Man of the Woods"-Tour durch die Welt und gibt unter anderem Hits wie "SexyBack" oder "Say Something" zum Besten. Bei seinen insgesamt 110 Shows begleiten ihn ziemlich oft seine Frau Jessica Biel (36) und Sohnemann Silas (3). Und Schauspielerin Jessica ist vom Tourleben absolut begeistert! Nun veröffentlichte sie einen zuckersüßen Familien-Schnappschuss, auf dem sie mit ihren Liebsten am Strand zu sehen ist!

Vor wenigen Tagen legten die drei einen Stop in den Niederlanden ein und genossen zwischen Justins Konzerten das grandiose Sommerwetter am Strand. "Sehen wir europäisch aus? Wir fühlen uns nämlich ziemlich europäisch", schrieb die 36-Jährige unter das Foto. In legeren Outfits schlenderte die Familie am Meer entlang. Dass Justins Tour ihnen solche Momente ermögliche – dafür sei sie dankbar, schrieb Jessica weiter.

Anfang August hatte die ehemalige Eine himmlische Familie-Darstellerin im Zuge der Konzertreihe die deutsche Hauptstadt unsicher gemacht. Ganz ohne Starallüren tourte die Vollblutmami mit ihrem Bodyguard und einer Freundin durch die Innenstadt. Dabei verzichtete sie auf einen privaten Chauffeur und nahm – wie jeder andere Tourist auch – die U-Bahn.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel mit ihrem Sohn Silas und Ehemann Justin Timberlake

Anzeige

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit seinem Sohn Silas

Anzeige

Instagram / justintimberlake Silas Timberlake und Mama Jessica Biel in Paris, Juli 2018

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jessica Biel bei so vielen Konzerten ihres Mannes dabei ist? Ja, das war klar! Nein, ich hätte damit nicht gerechnet! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de