Chethrin Schulze (26) hat es geschafft! Sie hat sich einen Platz in der Königsdisziplin der deutschen Reality-TV-Landschaft erkämpft. Die Blondine ist Kandidatin der Sat.1-Container-Show Promi Big Brother. Vor zwei Jahren hätte das wohl noch niemand erwartet. Damals wurde die Fernseh-Barbie als Kurven-Queen bekannt. Was kaum jemand weiß: Schon zuvor sonnte sie sich im Rampenlicht. Vor ihrem Auftritt in der Castingshow Curvy Supermodel war sie ein "Bild"-Girl – die Berlinerin legte bis heute einen kometenhaften Aufstieg hin, während dem ihre Agenda nicht immer ganz klar war.

Wie Chethrin bei ihrem Auftritt vor der "Curvy Supermodel"-Jury 2016 noch verkündete: "Es ist endlich Zeit, den Leuten zu zeigen, dass auch Frauen mit Kurven wunderschön sind." Bei 1,77 Meter trug sie damals noch Kleidergröße 42 und arbeitete als professionelles Kurven-Model. Drei Jahre zuvor war sie allerdings noch rank und schlank. Damals noch brünett posierte sie für die "Bild" – mit einem durchsichtigen Fransenponcho um den Hals und nur mit Höschen bekleidet. Nach der Teilnahme an der Model-Sendung fand Chethrin dann auch ganz schnell wieder zu alter Form zurück: Heute wiegt sie 22 Kilo weniger.

Die Gewichtsreduktion fand allerdings nicht im TV statt. Da suchte sie bei Love Island 2017 dann nach der wahren Liebe und belegte zumindest den dritten Platz. Der Richtige war trotzdem nicht dabei, und das, obwohl sich Chethrin mächtig ins Zeug legte. Sogar sexuelle Handlungen täuschte sie, zumindest nach eigener Aussage, ziemlich realistisch vor. Vielleicht klappt es mit dem amtierenden Der Bachelor-Rosenkavalier ja besser. Im "Promi Big Brother"-Haus scheint es die blonde Barbie derzeit nämlich eher auf Daniel Völz (33) als auf das Preisgeld von 100.000 Euro abgesehen haben. Wusstet ihr, dass Chethrin schon so lange im Showbusiness ist?

RTL II / Magdalena Possert "Curvy Supermodel"-Kandidatin Chethrin

Twitter / ChethrinSchulze/chethrinschulze Übergrößen-Model Chethrin Schulze

WENN.com Models Micaela Schäfer und Chethrin Schulze

