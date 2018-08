Jetzt kann er sie endlich wieder in die Arme schließen! Am Montag gab Umut Kekilli (34) bei Promi Big Brother preis: Er ist neun Monate nach der Trennung von Natascha Ochsenknecht (54) wieder glücklich verliebt. Im Dezember gaben der ehemalige Fußballer und die Mehrfachmama das Ende ihrer Beziehung bekannt. Jetzt spracht Umut über seine neue Freundin – und verriet auch, was sie mit seiner Ex gemeinsam hat.

Und das sei so gut wie gar nichts, wie Umut kurz nach seinem Promi-BB-Exit im Interview mit Gala ausplauderte: "Sie hat schon ihre eigene Meinung, aber ansonsten ist sie Natascha nicht sehr ähnlich." Soso, musste dem schrillen und farbenfrohen TV-Star etwa ein graues Mäuschen weichen? Wohl kaum! "Sie ist sehr witzig und weiß, wie man mit mir umgehen muss. Wir verstehen uns einfach gut und lachen sehr viel", erzählte Umut weiter. Nach Langeweile klingt das nun nicht gerade.

Eine weitere Frage dürfte den Fans allerdings ganz besonders unter den Fingern brennen – wie alt ist denn nun Umuts aktuelle Flamme? Zwischen dem 34-Jährigen und der deutlich älteren Natascha lagen immerhin ein Altersunterschied von rund 20 Jahren. Ein bestimmtes Beuteschema scheint Umut damit jedoch nicht verfolgt zu haben. "Sie ist 60! Nein, war ein Witz. Sie ist in meinem Alter", scherzte er.

Getty Images Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht bei den Duftstars 2014

Getty Images/Matthias Nareyek Natascha Ochsenknecht bei der "Riani"-Fashionshow im Januar 2017 in Berlin

Getty Images Umut Kekilli bei den Duftstars

