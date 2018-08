Zwischen diesen zwei Ladys stimmte die Chemie irgendwie nicht so richtig! Am Dienstagabend mussten Cora Schumacher (41) und Chethrin Schulze (26) zittern: Beide wurden von ihren Promi Big Brother-Mitbewohnern auf die Abschussliste gesetzt. Die Zuschauer entschieden sich letztendlich gegen Cora, worüber Chethrin sich mit Sicherheit gleich doppelt gefreut haben dürfte. Schließlich war die Rennfahrer-Ex ihr schon von Anfang an ein Dorn im Auge – aber warum eigentlich?

Cora selbst war im Anschluss an ihren Exit bei der "Promi Big Brother Late Night Show" auf Sixx zu Gast und offenbarte: "Das war Eifersucht! Die war eifersüchtig!" Doch worauf? Ausgerechnet Coras gutes Verhältnis zum diesjährigen Rosenkavalier Daniel Völz (33) soll der Ex-Love Island-Kandidatin übel aufgestoßen haben: "Irgendwann kam die auf mich zu und sagt zu mir: 'Ja, was ist das hier mit dir und Daniel?'"

Dass Chethrin es absolut auf den amtierenden Bachelor abgesehen hat, war in den vergangenen Tagen jedenfalls nicht zu übersehen. Wie ein einstiger Freund der Blondine kürzlich gegenüber Promiflash verriet, sei sie schon vorher ganz besessen von Daniel gewesen: "Die kannte ihn noch gar nicht persönlich, da wollte sie schon Kinder mit ihm haben." Logisch, dass da keine Konkurrenz geduldet wird!

Promi Big Brother, Sat.1 Cora Schumacher bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Daniel Völz und Cora Schumacher im "Promi Big Brother"-Haus

Anzeige

Promi Big Brother, SAT.1 Chethrin Schulze bei "Promi Big Brother", Tag 1

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de