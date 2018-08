Haben Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (33) schon alles bis ins kleinste Detail geplant? Seit ihrer königlichen Hochzeit im vergangenen Mai sind sämtliche Augen auf den Bauch der gebürtigen Kalifornierin gerichtet – alle Royal-Fans wünschen sich, dass das Paar endlich frohe Baby-News verkündet! Obwohl die ehemalige Schauspielerin bisher nicht schwanger zu sein scheint, sollen sie und ihr Schatz schon erste Vorkehrungen getroffen haben: Gerüchten zufolge haben Meghan und Harry bereits die Pateneltern für ihr erstes Kind auserkoren!

George (57) und Amal Clooney (40) sollen die große Verantwortung übernehmen – wie ein Insider dem Magazin Heat verraten haben soll. Die Hollywoodstars seien geehrt gewesen: "Sie haben sofort 'ja' gesagt", berichtete die Quelle. "Dann haben sie Meghan und Harry versprechen lassen, den Gefallen zu erwidern, sollten sie selbst noch ein weiteres Kind bekommen". Die Frischvermählten sollen das befreundete Paar während des gemeinsamen Italienurlaubs in Georges Anwesen am Comer See gefragt haben.

Natürlich soll auch Meghan und Harrys Familie eine große Rolle in der Erziehung ihres Nachwuchses spielen: "Beide wissen, dass Prinz William und Herzogin Kate auch ganz sicher helfen werden [...] und haben gesehen, wie wundervoll sie mit ihren eigenen Kindern umgehen", so der Vertraute.

James Whatling / MEGA Amal und George Clooney bei Meghan und Harrys Hochzeit, Mai 2018

MEGA George Clooneys Villa am Comer See, 2018

Mirrorpix / MEGA Herzogin Kate und Prinz William mit Prinz Louis, April 2018

