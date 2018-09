Sarah Lombardi (25) schwebt im siebten Liebeshimmel! Die Sängerin ist seit über einem halben Jahr mit ihrem Roberto glücklich liiert. Die Verliebten genießen aktuell ihren ersten gemeinsamen Liebesurlaub in Griechenland – und haben sogar Sarahs Söhnchen Alessio (3) mitgenommen. Exklusive Promiflash-Bilder zeigten die einstige DSDS-Zweitplatzierte und ihren Schatz beim Planschen und sinnlichen Eincremen am Pool. Jetzt endlich teilt auch die Influencerin selbst die ersten Holiday-Pics – inklusive eines putzigen Knutschfotos!

In ihrer Instagram-Story postete die "Genau hier"-Interpretin die süße Aufnahme: Darauf umschlingt Sarah liebevoll Robertos Hals, während sie ihrem Freund einen innigen Schmatzer auf seine Lippen drückt – der Capträger hält sie dabei fest in seinem starken Arm. Auch die Kuss-Kulisse hätte wohl nicht traumhafter gewählt sein können: Sarah und Roberto befanden sich bei Nacht direkt am Meer an einer Schiffsanlegestelle. Besonders mit den Hashtags #DuUndIch oder #Turteltauben auf dem Bild macht die 25-Jährige deutlich, wie glücklich sie mit dem Mann an ihrer Seite ist.

Ob wohl Alessio das Foto geschossen hat? Angesichts der spätabendlichen Stimmung wird der Knirps aber sicher schon im Bett gewesen sein. Ansonsten bindet das Couple den Kleinen meistens in gemeinsame Unternehmungen mit ein. Auch für Sarah ist es besonders wichtig, dass sich Roberto mit Alessio versteht – was anscheinend ohne Probleme klappt!

Promiflash Sarah Lombardi mit Roberto und Alessio im Urlaub

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

Promiflash Sarah Lombardi mit Freund Roberto und Sohn Alessio im Urlaub

