Und schon wieder hat sich ein Bauer sucht Frau-Paar getraut! Erst vor wenigen Wochen schipperten Namibia-Farmer Gerald und seine Anna in den Hafen der Ehe – da kommt Show-Moderatorin Inka Bause (49) gleich mit der nächsten Hammer-News um die Ecke: Schon wieder hat sich einer ihrer ehemaligen Schützlinge vor den Altar gewagt – Bauer Swen hat seiner Nancy das Jawort gegeben!

Diese süße Neuigkeit verkündete Amors Gehilfin Inka nun überstolz via Facebook. Zu einem Schnappschuss, der sie und das frischgebackene Ehepaar mit zahlreichen Luftballons zeigt, schreibt die Kuppelmeisterin: "Schon wieder eine 'Bauer sucht Frau'-Hochzeit... Diesmal Bauer Swen und Nancy". Inka freut sich mit dem ehemaligen Dauer-Single und seiner Liebsten – und genießt ganz nebenbei die Vorzüge der romantischen Feier. "Was für ein schöner Tag: Umsonst Kuchen und Sekt – ich werde verwöhnt", witzelt die Frohnatur.

Dass die beiden nun auf eine gemeinsame Zukunft blicken, ist nicht selbstverständlich – immerhin ist Nancy streng genommen Swens "zweite Wahl"! Der Rinderzüchter hatte sich in der zwölften Staffel des TV-Formats eigentlich für eine andere entschieden, aber schnell gemerkt, dass seine Entscheidung für Kandidatin Nicole nicht die richtige war. Mit Nancy hingegen sollte es beim zweiten Hofwochen-Anlauf dann aber gleich von Anfang an passen: Schon früh war sich Swen sicher, in ihr die große Liebe gefunden zu haben – und genau mit der freut er sich nun auf eine glückliche Ehe.

Bauer sucht Frau, RTL Swen und Nancy bei "Bauer sucht Frau" 2017

Christian Marquardt/Getty Images Inka Bause, Moderatorin

MG RTL D Swen und Nancy bei "Bauer sucht Frau"

