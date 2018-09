An diesen Tag wird sich Dennis Schick (30) wohl noch lange erinnern! Bei Traumfrau gesucht wurde der Rheinländer vor einigen Jahren zum Kultkandidaten: Ein treues Publikum fieberte vor den Bildschirmen bei seinen Flirtversuchen mit. Doch in dem Format wollte es mit der Liebe einfach nicht so richtig klappen. Im September 2017 traf der Sympathieträger dann abseits des Medienrummels die Frau seines Lebens: Am Freitag gab er seiner Patricia nun das Jawort!

Auf seinem Instagram-Kanal teilt Dennis sein Liebesglück mit seiner Community: Mit zwei großen Herzluftballons posiert er auf einem Hochzeitsschnappschuss gemeinsam mit seiner Gattin. "Wir sind überwältigt! Danke an alle Gäste, die mit uns den Start des neuen Lebensabschnitts so gebührend gefeiert haben", schwärmt der 30-Jährige von der romantischen Sause. Die frisch Vermählten hatten sich für die Zeremonie ordentlich in Schale geworfen: Vor allem Patricias Kleid, das vorne deutlich kürzer geschnitten war als hinten, zog alle Blicke auf sich.

Nach ihrer Trauung im Kölner Rathaus wurde das Brautpaar von Dennis' Karnevalsverein empfangen. Die Mitglieder des Klubs wurden bereits Augenzeugen eines anderen besonderen Moments der Turteltauben: Bei einer Karnevalsfeier hielt der Rheinländer im November um die Hand der Blondine an. Neun Monate später wurde dieser romantische Kniefall nun von einer bombastischen Hochzeitsparty getoppt.

Instagram / patricia_schick_official Dennis und Patricia Schick

Anzeige

Promiflash Dennis Schick und seine Freundin Patricia auf einer Karnevalsfeier

Anzeige

Instagram / dennisschick Patricia und Dennis Schick

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de