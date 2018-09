Huch, setzt Luca Guadagnino hier etwa zum Busen-Grabscher an? Am vergangenen Samstag erschien der Regisseur im Rahmen des Filmfestivals in Venedig zusammen mit dem Cast zum Photocall seines neuen Streifens "Suspiria". Mit dabei war natürlich auch die Hauptdarstellerin Dakota Johnson (28) und der kam der Filmemacher auf dem roten Teppich doch verdächtig nah: Er verdeckte die Brust der Schauspielerin mit seiner Hand – aber warum?

Aufnahmen von dem Event zeigen, wie Luca den Busen des Leinwandstars streift und das wohl mit voller Absicht. Augenzeugen, die das Spektakel aus nächster Nähe verfolgten, erklärten gegenüber The Sun, dass es so aussah, als wolle er den Fotografen die Sicht auf den Ausschnitt der Beauty versperren. Dakota selbst schien von dieser Offensive überrascht gewesen zu sein. Irritiert blickte sie an sich herunter. Auch ihre Kolleginnen Tilda Swinton (57), Chloë Moretz (21) und Co. staunten nicht schlecht über diese unerwartete Berührung des Italieners.

Aber was hat es mit dieser Aktion auf sich? Es wäre durchaus denkbar, dass Luca mit dem Manöver einem unfreiwilligen Busenblitzer von Dakota vorbeugen wollte. Ihr trägerloses, weißes Spitzenkleid saß am Dekolleté nämlich recht knapp. Andere Fotos zeigen, wie die 28-Jährige immer wieder an ihrem Dress zupfte.

SplashNews.com Chloë Moretz, Tilda Swinton, Luca Guadagnino, Dakota Johnson, Mia Goth und Jessica Harper

SplashNews.com Luca Guadagnino und Dakota Johnson

KCS Presse / MEGA Dakota Johnson beim Photocall von "Suspiria"

