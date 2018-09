Jeder Mensch hat so seine Laster – auch Niklas Schröder (29). Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat macht kein Geheimnis daraus, dass er süchtig nach Nikotin ist. Doch damit soll jetzt Schluss sein, denn der Liebste von Ex-Der Bachelor-Girl Jessica Neufeld (24) hat den Glimmstängeln den Kampf angesagt – und ist seit vier Wochen rauchfrei. Dass dieser Entzug allerdings kein Spaziergang ist, macht der Osnabrücker nun in einem ehrlichen Statement deutlich.

Auf Promiflash-Anfrage hin bestätigte Nik, dass er am Tag 30 bis 40 Zigaretten geraucht hat – und das ganze neun Jahre lang. Umso schwerer jetzt die Entwöhnung, wie er seinen Followern auf Instagram erklärt: "Dieser Monat war nicht leicht und hatte seine Höhen und Tiefen. Nicht nur körperlich, sondern auch mental und geistig." Besonders die ersten Tage seien für den Rosenbruder die Hölle gewesen. Doch der Wunsch, aus der Abhängigkeit herauszukommen, sei größer. Ein suchtfreies Leben erfordere allerdings eine Menge Disziplin: "Wer aufhören möchte, kann es schaffen, aber nur aus voller Überzeugung! Man muss es wollen und es ernst nehmen, dann klappt es!"

Inzwischen komme der diesjährige Bachelor in Paradise-Kandidat "ganz gut klar". Sogar ein Abend mit seinen Jungs und Alkohol habe ihn nicht schwach werden lassen, erzählte Nik gegenüber Promiflash. Falls das Verlangen nach einer Fluppe den 29-Jährigen allerdings doch packt, hat er eine Lösung parat: "Ich habe eine E-Zigarette ohne Nikotin für stressige Momente, aber auch das wird immer weniger!"

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, deutscher Reality-TV-Kandidat

Anzeige

Instagram / Nik_schroeder Niklas Schröder, Ex-Bachelorette-Kandidat 2017

Anzeige

Instagram / Nik_schroeder Johannes Haller, Sebastian Fobe und Niklas Schröder auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de