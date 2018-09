Damit könnten Jenelle Evans (26) und David Eason nicht nur die Gemüter der LGBT-Community erhitzen! Bereits Anfang des Jahres ereilte den Ehemann von Teen Mom-Star Jenelle ein ordentlicher Shitstorm. Grund dafür waren die homophoben Tweets des TV-Gesichts. Auch der Sender MTV hatte seine Zusammenarbeit mit dem zweifachen Vater infolgedessen umgehend beendet. Jetzt brachte das Paar seine konservative Haltung erneut zum Ausdruck: Die beiden nahmen ihre Tochter von der Schule, weil ein Lehrer Frauensachen trug!

Wie Radar Online von einem Insider erfahren haben soll, war der Familienvater angeblich alles andere als glücklich mit dem Kollegium an der Grundschule seines Kindes Maryssa (11): "Jemand an ihrer Schule zieht sich offenbar wie eine Frau an. David hat sich daraufhin an die Lehrer gewandt, aber sie sagten ihm, dass sie nichts dagegen tun könnten." Nun wollen Jenelle und ihr Liebster die Elfjährige bis auf Weiteres zu Hause unterrichten. Davids ursprünglicher Plan, sein Kind in einer anderen Privatschule unterzubringen, sei unterdessen daran gescheitert, dass die Familie außerhalb des Einzugsgebiets wohnt.

Noch hagelte es für Davids Entscheidung keine Kritik im Netz. Jenelle dürfte die Meinung der Öffentlichkeit aber ohnehin ziemlich egal sein: Erst kürzlich hatte die dreifache Mutter erklärt, dass sie die zahlreichen Hater ihres Mannes überhaupt nicht kümmern.

Instagram / J_evans1219 David Eason und Jenelle Evans mit ihren Kindern Ensley, Kaiser und Maryssa

WENN / FayesVision David Eason und Jenelle Evans bei den MTV Movie Awards 2016

FayesVision/WENN.com Jenelle Evans und David Eason bei den MTV Video Music Awards in Inglewood 2017

