Warum kam Mac Miller (✝26) einfach nicht von den Drogen los? Am Freitag schockierte die Nachricht über den Tod des Rappers die internationale Musikbranche. Berichten zufolge sei der Hip-Hopper an den Folgen einer Überdosis gestorben. Seit Jahren verfiel der US-Amerikaner immer wieder den Rauschmitteln. Vor wenigen Wochen sprach der Chartstürmer in einem Interview ganz offen über seine Probleme – und behauptete, er wäre nicht abhängig!

Anlässlich seines brandaktuellen Albums "Swimming" sprach Mac mit dem US-amerikanischen Magazin Rolling Stone über das Auf und Ab seiner bisherigen Karriere. Er erklärte, dass er im Zuge seiner Macadelic Tour im Jahr 2012 an Drogen geriet. Er sei zu dieser Zeit sehr unglücklich gewesen und hätte sich daher mit Rauschmitteln betäubt. Doch in dem Gespräch erklärte der Rapper auch, dass er dieses Verhalten nicht als Sucht bezeichnen würde. "Für mich ist das okay, wenn viele Leute denken, dass ich ein Drogenabhängiger bin. Was kann ich schon dagegen tun? Habe ich in der Vergangenheit Drogen genommen? Ja. Aber bin ich wirklich süchtig? Nein", schilderte er seine ganz eigene Sicht der Dinge.

Macs Umfeld sah das aber offenbar etwas anders: Vor allem seine Ex-Freundin Ariana Grande (25) machte sich zunehmend Sorgen um den Künstler. Wie ein Insider TMZ kurz nach dem Liebes-Aus des Paares verriet, sei sein Drogenkonsum für die Sängerin einer der Trennungsgründe gewesen.

