Was für eine Mega-Babykugel! Im Juni sorgte Hilary Duff (30) für eine niedliche Überraschung: Die Schauspielerin erwartet mit ihrer On-Off-Liebe Matthew Koma ein Kind! Auch das Geschlecht offenbarte Hilary im selben Atemzug: Sie wird schon bald ein Mädchen in den Armen halten können. Wie lange sie darauf noch hinfiebern muss, ist zwar nicht bekannt – ihr Bauch lässt jedoch vermuten, dass die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. Hilary kugelte jetzt mit ihrem Liebsten und XXL-Körpermitte durch die City!

Etwas unbeholfen stieg die "Lizzie McGuire"-Darstellerin aus einem Geländewagen, balancierte dabei wohl nicht nur ihren Smoothie gekonnt, sondern auch ihre Babymurmel – als sie gemeinsam mit ihrem Schatz von den Paparazzi auf einem Parkplatz in Studio City erwischt wurde. Ganz bequem setzte sie ihren Oberkörper mit einem schwarz-weiß gestreiften, engen Top in Szene, schien die Rundung dennoch hin und wieder hinter einem braunen Hut verstecken zu wollen. In Kombination mit schwarzer Leggings und cooler runder Sonnenbrille wirkt dieser Bald-Mami-Look doch ziemlich lässig-entspannt!

Für Hilary ist es bereits die zweite Schwangerschaft. Ihr Söhnchen Luca Cruz Comrie (6) stammt aus ihrer Ehe mit Hockey-Sportler Mike Comrie (37) und erblickte bereits vor sechs Jahren das Licht der Welt. Der baldige große Bruder war anfangs jedoch nicht sonderlich vom geplanten Familienzuwachs angetan: "Nun ja, sagen wir es so: Er war sehr überrascht! Er freundet sich langsam mit der Idee an, dass er ein Geschwisterchen bekommt", verriet Hilary neulich in einem Interview.

