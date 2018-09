Gerade einmal einen Monat ist es her, dass Mac Miller (✝26) sein neues Album "Swimming" veröffentlichte. Vor wenigen Stunden jedoch verstarb einer der wohl einzigartigsten Hip-Hop-Künstler unserer Zeit – mit gerade einmal 26 Jahren. Eine Überdosis soll dazu geführt haben, dass Macs Herz aufhörte zu schlagen. Am Donnerstag ging ein offizielles Video online, in dem der Ausnahmemusiker bei der Release-Party seines Werkes auf der Bühne stand – das letzte Mal in seinem Leben, wie sich nun herausstellen sollte.

Er war zurück, softer und entspannter als je zuvor. Nach zwei Jahren Schaffenspause wollte Mac mit der Single "Hurt Feelings" sein Stage-Comeback feiern. Im Hotel Cafe in seiner Heimatstadt Los Angeles lieferte der Rapper eine ganz intime und emotionale Performance ab: Mac selbst war gefasst, wusste genau, was er tat und legte so viel Herzblut in seinen Auftritt, wie er es selten zuvor getan hatte. Seine Band schaffte für die nur wenigen geladenen Zuschauer einen schönen Background, bestehend aus sanften Gitarren-Riffs und atmosphärischen Keyboard-Klängen.

Im Oktober wollte der gebürtige Pittsburgher auf große US-Tour gehen. Er hatte über 20 Termine geplant, in fast jeder größeren amerikanischen Stadt. Doch zu solch einer Tournee wird es nun nie mehr kommen.

Getty Images Mac Miller, US-Rapper

Anzeige

Getty Images Mac Miller 2016 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Mac Miller, Rap-Künstler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de