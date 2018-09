Was führte zu Mac Millers plötzlichem Ableben? In die Villa des Rappers wurde am Freitag der Krankenwagen gerufen – die Sanitäter konnten bei dem berühmten Musiker vor Ort jedoch nur noch den Tod feststellen. Angeblich soll eine Überdosis an Rauschmitteln das Herz des 26-Jährigen zum Stillstand gebracht haben. Doch nach einer Hausdurchsuchung kamen jetzt Fragen auf: Kann die Geschichte von seinem vermeintlichen Drogentod überhaupt stimmen?

Wie die Strafverfolgungsbehörde gegenüber dem US-Magazin TMZ erklärt hat, soll in Mac Millers Anwesen lediglich eine kleine Menge an weißem Pulver gefunden worden sein. Nach Gesprächen mit Zeugen und einer weiteren Beweissammlung kamen sie zu dem Entschluss: Ein exzessiver Drogenmissbrauch, der zu Macs Tod hätte führen können, kann dort wohl kaum stattgefunden haben – das Domizil war nahezu drogenfrei!

Vermutlich schlossen die Polizisten, die kurz nach dem Ableben des Musikers vor Ort gewesen waren, aufgrund seiner Vorgeschichte auf eine Überdosis. Schließlich kämpfte der Ex-Freund von Ariana Grande (25) schon seit Jahren mit schweren Suchtproblemen und ging damit auch ganz offen um.

Splash News Mac Miller, US-Rapper

Getty Images Mac Miller, Rapper

Getty Images Mac Miller, Rapper



